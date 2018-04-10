شيكابالا يدخل من جديد في حسابات كوبر قبل المونديال بعد تألقه مع الرائد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أبريل الحالي أن النجم المصري المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك والمعار حالياً لنادي الرائد السعودي، قد عاد من جديد لكي يدخل في حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عاد من جديد لكي يُفكر جدياً في ضم النجم محمود عبد الرازق شيكابالا في المعسكر الختامي لمنتخب الفراعنة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وذلك لكي يحصل على فرصة أخيرة من أجل إثبات نفسه قبل اختيار القائمة النهائية في المونديال.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن السبب الرئيسي وراء دخول النجم محمود عبد الرازق شيكابالا من جديد في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، هو المستوى الملفت الذي ظهر به اللاعب منذ نهاية فترة التوقف الدولي الماضية رفقة نادي الرائد السعودي في الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النجم المخضرم محمود عبد الرازق شيكابالا قد تم استدعائه إلى معسكر المنتخب الوطني المصري الماضي في دولة سويسرا، ولكنه ظهر بمستوى باهت للغاية رفقة أحفاد الفراعنة مما جعل العديد من الأصوات تُطالب بضرورة إبعاده نهائياً عن قائمة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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