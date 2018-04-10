المقاصة يصدم الأهلي ويؤكد تمسكه بنجمه إلا في حالة واحدة فقط

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أبريل الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، قد صدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بخصوص بيع أحد نجوم نادي مصر المقاصة للنادي الأهلي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، قد نفى تماماً كل الأنباء التي وردت من طرف وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص توقيع النجم أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة على عقد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لم يوافق حتى هذه اللحظة على بيع اللاعب إلى النادي الأهلي، وذلك بسبب المقابل المادي الضعيف للغاية الذي قام النادي الأهلي بعرضه من أجل شراء اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة لن يرضخ إلى الضغوط الإعلامية التي يُمارسها النادي الأهلي عليه من أجل الظفر بخدمات اللاعب، وإضافة لذلك أيضاً لن يرضخ إلى الضغوط التي يُمارسها اللاعب نفسه من أجل الرحيل للنادي الأهلي إلا في حالة تم دفع المقابل المادي الذي يُناسب إمكانيات اللاعب.

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