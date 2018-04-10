إيهاب جلال ينفي نهائياً استبعاد أيمن حافظ من الزمالك

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قام الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أبريل الحالي على الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية مؤخراً، وذلك حول اقتراب إقالة الكابتن أيمن حافظ من الجهاز الفني لفريق الزمالك.

فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الإثنين للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد الكابتن إيهاب جلال أن كل ما تردد في وسائل الإعلام حول اقتراب إقالة الكابتن أيمن حافظ من الجهاز الفني لفريق الزمالك، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة من طرف وسائل الإعلام.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إيهاب على أن العلاقة التي تربطه مع الكابتن أيمن حافظ علاقة قوية جداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجميع داخل نادي الزمالك يحب التعامل مع الكابتن أيمن حافظ، وخاصة نظراً لكونه شخصية متعاونة للغاية مع الجميع ودائماً ما يقوم بتذليل العقبات أمام الجميع.

وفي ختام تصريحاته طالب الكابتن إيهاب جلال وسائل الإعلام والصحف المصرية بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره من أنباء يتم عرضها على الناس، حيث قال بخصوص ذلك الموضوع: “ربنا يجازي أصحاب النوايا السيئة”، علماً بأن حالة من الجدل قد تم إثارتها في وسائل الإعلام عقب خسارة فريق الزمالك الماضية على يد فريق مصر المقاصة.

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