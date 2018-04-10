القيعي يكشف عن خطة الأهلي من أجل تجهيز السعيد للمونديال

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كشف عدلي القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر أبريل الحالي عن خطة النادي الأهلي التي وضعها مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل تجهيز النجم عبد الله السعيد للمشاركة مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين، أكد عدلي القيعي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وافق بشكل نهائي على إعارة النجم عبد الله السعيد إلى أحد أندية الدوري الفنلندي لمدة شهرين قادمين.

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ويأتي ذلك حتى يتمكن النجم عبد الله السعيد من المشاركة بصفة أساسية في مسابقة الدوري الفنلندي، حتى يأتي موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل وبالتالي سوف يكون النجم عبد الله السعيد جاهزاً سواء من الناحية النفسية أو حتى من الناحية الفنية والبدنية.

وكان النجم عبد الله السعيد قد وقع في شهر فبراير الماضي على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك بدون علم أي أحد داخل النادي الأهلي، ومن ثم قام بتجديد عقده مع النادي الأهلي مما جعل الكابتن محمود الخطيب يتخذ قراراً حاسماً بعدم إشراك النجم عبد الله السعيد مع النادي الأهلي في أي مباراة أخرى حتى نهاية الموسم الحالي.

وعقب نهاية الموسم مباشرة أو تحديداً عقب نهاية مونديال روسيا المقبل، سوف يتم بيع النجم عبد الله السعيد أو إعارته لأحد الأندية الخليجية وتحديداً في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين من أجل تحقيق أقصى استفادة مادية من اللاعب قبل رحيله.

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