الزمالك يستعيد سلاحاً هاماً قبل ملاقاة الاتحاد في الدوري المصري

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بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مشارف استعادة أحد أسلحته الهامة في الفريق، وذلك قبل مباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث اقترب المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو من العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، وذلك بعد أن تعافى بشكل شبه كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة.

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وكان المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو قد تعرض إلى الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك تحديداً في رحلة الفريق إلى دولة إثيوبيا حينما واجه فريق ديشا الإثيوبي في إطار ذهاب دور ال32 من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2018 م.

وعلى الرغم من مشاركة المهاجم باسم مرسي مع فريق الزمالك في المباريات الماضية منذ هذه الإصابة، إلا أن باسم مرسي لم يتمكن على الإطلاق من تعويض غياب المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو، وذلك نظراً إلى المستوى البدني الباهت الذي ظهر به اللاعب في كل المباريات التي شارك فيها مع فريق الزمالك.

ومن جانبه يأمل أيضاً الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك أن يستعيد خدمات المهاجم الغاني نانا بوكو في الفترة القادمة، وذلك حتى يعود عنصر القوة والفاعلية الهجومية من جديد في مركز المهاجم الصريح في فريق الزمالك.

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