حسام عاشور يفقد حلم المشاركة في مونديال روسيا المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي أن النجم المخضرم حسام عاشور متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد فقد حلم المشاركة مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل بنسبة كبيرة للغاية.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري يُفكر جدياً في استبعاد النجم المخضرم حسام عاشور من حساباته في مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن اللاعب لم يُقنع الجهاز الفني على الإطلاق في المعسكر الإعدادي الأول للمونديال خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يُعطي اللاعب فرصة أخيرة في المعسكر الختامي الأخير لأحفاد الفراعنة، ومن ثم سوف يقوم باتخاذ القرار النهائي بخصوص القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

هذا وتتكون القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري من 23 لاعباً، علماً بأنه من المحتمل أن يضم المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر 15 لاعباً محترفاً إلى هذه القائمة، مما يعني بالتالي تبقي 8 أماكن فارغة فقط في القائمة للعناصر المحلية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

ولكن المشكلة التي سوف تواجه أي لاعب محلي أن 7 أماكن في القائمة المحلية تُعتبر شبه محجوزة منذ فترة طويلة إلا في حالة إصابة أي لاعب منهم في الفترة القادمة، وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي وطارق حامد وسعد الدين سمير وعبد الله السعيد ومروان محسن، إضافة إلى رامي ربيعة في حالة جاهزيته بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة.

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