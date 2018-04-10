تعرف على تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية والإنجليزية تحديداً في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي المباراة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وبين ضيفه فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع فوز عريض لمصلحة فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما يجعله أقرب من أجل حجز مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن جميع الاحتمالات تبقى واردة وخاصة في ظل القوة الهجومية التي يتمتع بها فريق مانشستر سيتي في الموسم الحالي.

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ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق مانشستر سيتي في هذه المباراة على النحو التالي: مورايس / كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف / فيرناندينيو / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا / رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أغويرو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق ليفربول في هذه المباراة على النحو التالي: لوريس كاريوس / ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

وفي حالة تأكد عدم جاهزية الفرعون المصري محمد صلاح بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب العضلة الضامة، فإن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول سوف يدفع دون أدنى شك باللاعب الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلاً من الفرعون المصري محمد صلاح.

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