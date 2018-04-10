تركي آل الشيخ يُهدي الأهلي نجم عالمي من الدوري السعودي الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، سوف يقوم بإهداء النادي الأهلي نجم عالمي من الدوري السعودي للمحترفين في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار تركي آل الشيخ سوف يكون مساهماً بشكل كبير للغاية في تعاقد النادي الأهلي مع النجم السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار تركي آل الشيخ سوف يتحمل كافة تكاليف الصفقة، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يتحمل الراتب السنوي المرتفع الذي سوف يحصل عليه النجم السوري عمر السومة مع النادي الأهلي منذ انطلاقة الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن لا تكون قيمة الصفقة مرتفعة للغاية، وخاصة وأن المستشار تركي آل الشيخ سوف يُهدي النادي الأهلي السعودي في المقابل النجم عبد الله السعيد سواء على سبيل الإعارة أو حتى من خلال البيع بشكل نهائي مثلما طلب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح في الميركاتو الصيفي المقبل، فلن يكون أمراً مفاجئاً على الإطلاق وخاصة في ظل العلاقة القوية للغاية التي تجمع بين المستشار تركي آل الشيخ وبين الكابتن محمود الخطيب.

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