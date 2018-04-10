موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 11/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

ستُقام مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس

ستكون مباراة ريال مدريد ويوفنتوس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب ريال مدريد ويوفنتوس في الدوري الإسباني والإيطالي

يحتل فريق ريال مدريد حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 64 نقطة

يحتل فريق يوفنتوس حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 81 نقطة

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ريال مدريد الموسم الحالي

إيبار 2/1 ريال مدريد / الدوري الإسباني

ريال مدريد 3/6 جيرونا / الدوري الإسباني

لاس بالماس 3/0 ريال مدريد / الدوري الإسباني

يوفنتوس 3/0 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني

نتائج أخر 5 مباريات لفريق يوفنتوس الموسم الحالي

يوفنتوس 0/2 أتالانتا / الدوري الايطالي

سبال 0/0 يوفنتوس / الدوري الإيطالي

يوفنتوس 1/3 ميلان / الدوري الإيطالي

يوفنتوس 3/0 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا

بينيفينتو 4/2 يوفنتوس / الدوري الإيطالي

جدول مباريات ريال مدريد في شهر أبريل 2018

ريال مدريد / يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

ملقا / ريال مدريد / الدوري الإسباني ، 15 أبريل 2018

ريال مدريد / أتلتيك بيلباو / الدوري الاسباني ، 18 أبريل 2018

ريال مدريد / ليغانيس / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

جدول مباريات يوفنتوس في شهر أبريل 2018

ريال مدريد / يوفنتوس / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

يوفنتوس / سامبدوريا / الدوري الإيطالي ، 15 أبريل 2018

كروتوني / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 18 أبريل 2018

يوفنتوس / نابولي / الدوري الايطالي ، 22 أبريل 2018

إنتر / يوفنتوس / الدوري الإيطالي ، 28 أبريل 2018

مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2018

ريال مدريد 0/3 أبويل نيقوسيا القبرصي / الجولة الأولى من دور المجموعات

بوروسيا دورتموند الألماني 3/1 ريال مدريد / الجولة الثانية

ريال مدريد 1/1 توتنهام هوتسبير الإنجليزي / الجولة الثالثة

توتنهام هوتسبير 1/3 ريال مدريد / الجولة الرابعة

أبويل نيقوسيا 6/0 ريال مدريد / الجولة الخامسة

ريال مدريد 2/3 بوروسيا دورتموند / الجولة السادسة

ريال مدريد 1/3 باريس سان جيرمان الفرنسي / ذهاب ثمن النهائي

باريس سان جيرمان 2/1 ريال مدريد / إياب ثمن النهائي

يوفنتوس 3/0 ريال مدريد / ذهاب ربع النهائي

مشوار يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2018

برشلونة الإسباني 0/3 يوفنتوس / الجولة الأولى من دور المجموعات

يوفنتوس 0/2 أولمبياكوس اليوناني / الجولة الثانية

يوفنتوس 1/2 سبورتينغ لشبونة البرتغالي / الجولة الثالثة

سبورتينغ لشبونة 1/1 يوفنتوس / الجولة الرابعة

يوفنتوس 0/0 برشلونة / الجولة الخامسة

اولمبياكوس 2/0 يوفنتوس / الجولة السادسة

يوفنتوس 2/2 توتنهام هوتسبير الإنجليزي / ذهاب ثمن النهائي

توتنهام هوتسبير 2/1 يوفنتوس / اياب ثمن النهائي

يوفنتوس 3/0 ريال مدريد / ذهاب ربع النهائي

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / كارلوس كاسيميرو / رافاييل فاران / مارسيلو

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان

تشكيلة فريق يوفنتوس المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / دوغلاس كوستا

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش / جونزالو هيغواين

المدرب: الإيطالي ماسيمليانو أليغري

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق يوفنتوس في 5 مباريات سابقة من أصل المباريات ال13 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال مدريد في 6 مباريات سابقة من أصل ال13 مباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين فقط

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 19 هدفاً في شباك فريق يوفنتوس في آخر 13 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 19 هدفاً أيضاً في شباك فريق ريال مدريد في نفس عدد المباريات

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 14 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني جونزالو هيغواين هو هداف فريق يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 23 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه

يُعتبر الأرجنتيني باولو ديبالا هو هداف فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما سجل 21 هدفاً لمصلحة فريقه

يُعتبر البوسني ميراليم بيانيتش هو أفضل صانع ألعاب في فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه

يغيب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن مباراة الإياب من جانب فريق يوفنتوس بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب

يغيب النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد عن مباراة الإياب بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في المراحل الإقصائية من عمر المسابقة

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 25 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 9 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 3 مباريات فقط لا غير

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 11 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 11 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 3 مباريات فقط

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 77 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 9 مباريات

نجح فريق يوفنتوس في تسجيل 74 هدفاً في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 18 هدفاً فقط، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 20 مباراة

يُدير مباراة الإياب بين فريق ريال مدريد وبين ضيفه فريق يوفنتوس الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 12 مناسبة سابقة، علماً بأن آخرها كان في الموسم الماضي إضافة إلى الموسم قبل الماضي أيضاً في مناسبتين على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في عام 2016 على حساب جاره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ومن ثم كانت المرة الثانية في العام الماضي 2017 على حساب نظيره فريق يوفنتوس

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في مرتين فقط طوال تاريخه، علماً بأن لقبه الأخير كان في عام 1996 على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي وقتها

وصل فريق يوفنتوس منذ ذلك الحين إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات ولكنه خسرها جميعاً، وذلك في عام 1997 على يد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وعام 1998 على يد فريق ريال مدريد، وعام 2003 على يد فريق ميلان الإيطالي، وعام 2015 على يد فريق برشلونة الإسباني، وأخيراً العام الماضي 2017 على يد فريق ريال مدريد مرة أخرى

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة، علماً بأن آخر ألقابه كان في الموسم الماضي 2016 / 2017

نجح فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في 34 مناسبة سابقة، علماً بأنه حقق اللقب في المواسم ال6 الماضية على التوالي واقترب أيضاً من الفوز به في الموسم الحالي للمرة السابعة على التوالي

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