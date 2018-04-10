موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 11/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره فريق إشبيلية الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

ستكون مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب بايرن ميونخ وإشبيلية في الدوري الألماني والإسباني

يحتل فريق بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني مع امتلاكه في رصيده 72 نقطة.

يحتل فريق إشبيلية حالياً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 46 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق بايرن ميونخ الموسم الحالي

بشكتاش التركي 3/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا

لايبزيغ 1/2 بايرن ميونخ / الدوري الألماني

بايرن ميونخ 0:6 بوروسيا دورتموند / الدوري الألماني

إشبيلية 2/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا

أوجسبورغ 4/1 بايرن ميونخ / الدوري الألماني

نتائج أخر 5 مباريات لفريق إشبيلية الموسم الحالي

مانشستر يونايتد الإنجليزي 2/1 إشبيلية / دوري أبطال أوروبا

ليغانيس 1/2 إشبيلية / الدوري الإسباني

إشبيلية 2/2 برشلونة / الدوري الإسباني

إشبيلية 2/1 بايرن ميونخ / دوري أبطال أوروبا

سيلتا فيغو 0/4 إشبيلية / الدوري الإسباني

جدول مباريات بايرن ميونخ في شهر أبريل 2018

بايرن ميونخ / إشبيلية / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

بايرن ميونخ / بوروسيا مونشنغلادباخ / الدوري الألماني ، 14 أبريل 2018

باير ليفركوزن / بايرن ميونخ / كأس ألمانيا ، 17 أبريل 2018

هانوفر / بايرن ميونخ / الدوري الألماني ، 21 أبريل 2018

بايرن ميونخ / أينتراخت فرانكفورت / الدوري الألماني ، 28 أبريل 2018

جدول مباريات إشبيلية في شهر أبريل 2018

بايرن ميونخ / إشبيلية / دوري أبطال أوروبا ، 11 أبريل 2018

إشبيلية / فياريال / الدوري الإسباني ، 14 أبريل 2018

ديبورتيفو لاكورونيا / إشبيلية / الدوري الإسباني ، 17 أبريل 2018

إشبيلية / برشلونة / كأس ملك إسبانيا ، 21 أبريل 2018

ليفانتي / إشبيلية / الدوري الإسباني ، 29 أبريل 2018

مشوار بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2018

بايرن ميونخ 0/3 أندرلخت البلجيكي / الجولة الأولى من دور المجموعات

باريس سان جيرمان الفرنسي 0/3 بايرن ميونخ / الجولة الثانية

بايرن ميونخ 0/3 سيلتك الإسكتلندي / الجولة الثالثة

سيلتك 2/1 بايرن ميونخ / الجولة الرابعة

أندرلخت 2/1 بايرن ميونخ / الجولة الخامسة

بايرن ميونخ 1/3 باريس سان جيرمان / الجولة السادسة

بايرن ميونخ 0/5 بشكتاش التركي / ذهاب ثمن النهائي

بشكتاش 3/1 بايرن ميونخ / إياب ثمن النهائي

إشبيلية 2/1 بايرن ميونخ / ذهاب ربع النهائي

مشوار إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2018

ليفربول الإنجليزي 2/2 إشبيلية / الجولة الأولى من دور المجموعات

إشبيلية 0/3 ماريبور السلوفيني / الجولة الثانية

سبارتاك موسكو الروسي 1/5 إشبيلية / الجولة الثالثة

إشبيلية 1/2 سبارتاك موسكو / الجولة الرابعة

إشبيلية 3/3 ليفربول / الجولة الخامسة

ماريبور 1/1 إشبيلية / الجولة السادسة

إشبيلية 0/0 مانشستر يونايتد الإنجليزي / ذهاب ثمن النهائي

مانشستر يونايتد 2/1 إشبيلية / إياب ثمن النهائي

إشبيلية 2/1 بايرن ميونخ / ذهاب ربع النهائي

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينغ / ماتس هومليس / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / توماس مولر / فرانك ريبيري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

المدرب: الألماني يوب هاينكس

تشكيلة فريق إشبيلية المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: سيرخيو ريكو

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / سيمون كاير / كليمنت / سيرجيو إسكوديرو

خط الوسط: ستيفن نزونزي / إيفر بانيغا / بابلو سارابيا / فرانكو فاسكيز / خواكين كوريا

خط الهجوم: لويس مورييل

المدرب: الإيطالي مونتيلا

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة بايرن ميونخ وإشبيلية

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 5 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي وسام بن يدر هو هداف فريق إشبيلية في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو هداف فريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكولومبي لويس مورييل هو هداف فريق إشبيلية في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 23 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 3 مباريات فقط.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 19 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 18 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في مباراتين فقط لا غير.

نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل 76 هدفاً في الدوري الألماني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 21 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 15 مباراة.

نجح فريق إشبيلية في تسجيل 39 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 50 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب الدوري الألماني في 28 مرة سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخر ألقابه كان في الموسم الحالي 2017 / 2018 وهو اللقب السادس له على التوالي.

نجح فريق بايرن ميونخ في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مرات سابقة طوال تاريخه، علماً بأن آخرها كان في عام 2013 حينما فاز في المباراة النهائية على حساب فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

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