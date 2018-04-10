صلاح وفيرمينو يقودان ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب تكرار فوزه وهذه المرة خارج أرضه على حساب مضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح في الدقيقة السادسة والخمسين، إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة السابعة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثانية.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

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