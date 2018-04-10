روما يصنع التاريخ ويُقصي برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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حقق فريق روما الإيطالي معجزة تاريخية وتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه المفاجئ على حساب ضيفه فريق برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق روما في المباراة كلاً من البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة السادسة، إضافة إلى الإيطالي دانييلي دي روسي في الدقيقة الثامنة والخمسين من ركلة جزاء، وأيضاً اليوناني كوستاس مانولاس في الدقيقة الثانية والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا.

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