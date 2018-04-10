صلاح: توقعنا ضغط مانشستر سيتي وليفربول استحق التأهل

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قام الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي بالتعليق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي على الفوز الذي حققه فريقه، والذي جاء على حساب ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له عقب نهاية المباراة مباشرة لشبكة قنوات بي إن سبورت، أكد الفرعون المصري محمد صلاح أن فريقه توقع أن يضغط فريق مانشستر سيتي بشكل مكثف للغاية منذ الوهلة الأولى في عمر المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الفرعون المصري محمد صلاح على أن فريقه ليفربول استحق التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وخاصة وأن ذلك التأهل يعكس مجهود الذي بذله لاعبو فريق ليفربول طوال السنوات الماضية.

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