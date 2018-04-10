الأرقام تواصل التساقط تحت قدمي فخر العرب “محمد صلاح”

Advertisements

استمر الفرعون المصري محمد صلاح في تحطيم الأرقام القياسية مع فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي على مستوى جميع المسابقات، وذلك بعدما ساهم في تأهل فريقه ليفربول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م عقب الفوز على حساب فريق مانشستر سيتي ذهاباً وإياباً في الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع فوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب أنفيلد رود، ومن ثم كرر فريق فوزه وهذه المرة خارج أرضه على حساب مضيفه فريق مانشستر سيتي ولكن بهدفين مقابل هدف واحد في هذه المرة، علماً بأن الفرعون المصري محمد صلاح قد سجل هدف في مباراة الذهاب إضافة إلى هدف في مباراة الإياب.

Advertisements

كما قام فخر العرب محمد صلاح أيضاً بصناعة هدف لمصلحة فريقه في مباراة الذهاب، مما جعله عاملاً رئيسياً في تأهل فريق ليفربول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعكس ما توقعه الجميع قبل مراسم قرعة الدور ربع النهائي.

وعقب ذلك التأهل التاريخي لفريق ليفربول، بات الفرعون المصري محمد صلاح هو أول لاعب مصري ينجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإضافة إلى ذلك أيضاً ساهم في تأهل فريق ليفربول إلى المربع الذهبي للمسابقة بعد غياب دام 11 عاماً.

أما على المستوى الشخصي فقد رفع الفرعون المصري محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 10 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، كما صنع أيضاً 3 أهداف لمصلحة فريقه منذ انطلاقة المسابقة في شهر أغسطس الماضي، بينما على مستوى جميع المسابقات فقد وصل عدد أهداف النجم المصري محمد صلاح إلى 39 هدفاً مع فريق ليفربول في الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: صلاح: توقعنا ضغط مانشستر سيتي وليفربول استحق التأهل