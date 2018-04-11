عقوبة مالية ضخمة منتظرة على الزمالك من الفيفا.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي أن نادي الزمالك بات مهدداً بعقوبة مالية ضخمة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة القادمة أو تحديداً في نهاية شهر أبريل الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مشكلة النادي الزمالك هذه المرة مع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقاً، والذي قام بدوره بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم قيام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بدفع مبلغ 500 ألف دولار كمستحقات متأخرة للمدرب وجهازه المعاون حينما تم فسخ العقد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم سوف تنتظر الرد من جانب نادي الزمالك على هذه الشكوى حتى اليوم الرابع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وفي حالة تأخر رد نادي الزمالك عن ذلك الموعد حينها سوف يتم إصدار القرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم نادي الزمالك مبلغ 500 ألف دولار أي ما يُعادل مبلغ 9 مليون جنيه مصري.

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