الصحافة الإنجليزية تصف صلاح بالمنقذ والخارق والأفضل بعد إقصاء مانشستر سيتي

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عاد الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكي يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية مرة أخرى وليست الأخيرة في الموسم الحالي، وذلك بعدما ساهم بشكل كبير في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد غياب دام 11 عاماً.

وجاء ذلك التأهل بعدما فاز فريق ليفربول ذهاباً وإياباً على حساب نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، حيث فاز فريق الريدز ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم فاز إياباً ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد هذه المرة.

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ومن جانبها قامت صحيفة “اكسبريس” بوصف محمد صلاح تحت عنوان “الخارق مو يُسكت السيتي”، وذلك في إشارة منها إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح ساهم في تأهل فريق ليفربول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر أمام فريق مانشستر سيتي ذهاباً وإياباً.

أما صحيفة “الجارديان” فقد كتبت مقالة تحت عنوان “صلاح المنقذ”، حيث أشارت الصحيفة إلى أن فريق مانشستر سيتي كان قريباً من تحقيق العودة التي كان يرغب فيها، إلا أن هدف الفرعون المصري محمد صلاح في مطلع الشوط الثاني قضى على أي أمل متبقى لدى فريق مانشستر سيتي في التأهل إلى المربع الذهبي.

بينما قامت صحيفة “ميرور” بكتابة مقال تحت عنوان “مو أفضل من البلوز”، وذلك في إشارة منها إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح أثبت أنه أفضل من فريق مانشستر سيتي بأكمله، وذلك بعدما ساهم في تأهل فريقه ليفربول إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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