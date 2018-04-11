تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام الاتحاد السكندري

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أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لملاقاة فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم غداً الخميس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك إلى مصالحة جماهيره والعودة من جديد إلى المسار الصحيح، وخاصة وأن الفارس الأبيض قد تعرض إلى الهزيمة في مباراتين على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت الأولى أمام فريق الإسماعيلي ومن ثم جاءت الثانية أمام فريق مصر المقاصة.

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وجاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي: أحمد الشناوي / محمود جنش / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / معروف يوسف / حمدي النقاز / أحمد فتوح / محمود عبد العاطي / طارق حامد / محمود عبد العزيز / أحمد مدبولي / أحمد داوودا / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد الشامي / عبد الله جمعة / محمد عنتر / يوسف أوباما / باسم مرسي / كاسونجو كابونجو.

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