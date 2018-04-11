عبد الحفيظ يكشف عن موقف الأهلي من رمضان صبحي

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي عن موقف النادي الأهلي من النجم المصري رمضان صبحي لاعب نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ترددت حول اقتراب عودته إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن هناك رغبة كبيرة للغاية لدى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري في إعادة النجم رمضان صبحي إلى صفوف فريق الأهلي انطلاقاً من الموسم المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن ذلك الملف لا يزال تحت الدراسة من طرف لجنة الكرة بالنادي الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأمر متوقف أيضاً على رغبة اللاعب نفسه إضافة إلى رغبة ناديه ستوك سيتي.

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