محمد عمر يُعلن عن قائمة الاتحاد السكندري استعداداً لملاقاة الزمالك

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أعلن الكابتن محمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لملاقاة نظيره فريق الزمالك في مساء يوم غداً الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت قائمة فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي: الهاني سليمان / رضا السيد / عمرو خليل / محمد عادل / هشام شحاتة / كريم الديب / ويلسون / مروان النجار / رمزي خالد / نور السيد / عاشور الأدهم / خالد الغندور / أحمد كابوريا / أحمد الألفي / فوزي الحناوي / محمد أسامة / محمد جدو / بناهيني / محمد عبد المجيد / كريم مصطفى.

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