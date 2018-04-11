البدري: مواجهة الداخلية صعبة وهدفنا الحفاظ على لقب كأس مصر

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي عن المباراة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق الداخلية في مساء يوم الجمعة المقبل في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن حسام البدري أن المواجهة المقبلة لفريقه أمام فريق الداخلية سوف تكون صعبة للغاية، وخاصة وأن مباريات كأس مصر لا تعترف دائماً بالمجهود على أرض الملعب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حسام البدري إلى أن بطولة الكأس دائماً تعرف المفاجآت، وهو الأمر الذي سوف يسعى فريق الأهلي لتخطيه من خلال التركيز في المباراة منذ بدايتها، مشدداً في ختام تصريحاته على أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي هو الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس مصر.

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