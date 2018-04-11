موعد مباراة أرسنال وسيسكا موسكو بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وسيسكا موسكو بمشاركة “محمد النني” في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق سيسكا موسكو الروسي نظيره فريق أرسنال الإنجليزي في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أرسنال وسيسكا موسكو

ستُقام مباراة أرسنال وسيسكا موسكو في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وسيسكا موسكو

ستكون مباراة أرسنال وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

ترتيب أرسنال وسيسكا موسكو في الدوري الإنجليزي والروسي

يحتل فريق أرسنال حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

يحتل فريق سيسكا موسكو حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الروسي مع امتلاكه في رصيده 44 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أرسنال الموسم الحالي

ارسنال 0/3 واتفورد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/3 ميلان الإيطالي / الدوري الأوروبي.

ارسنال 0/3 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو / الدوري الأوروبي.

ارسنال 2/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشوار فريق أرسنال في الدوري الأوروبي 2018

ارسنال 1/3 كولن الألماني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

باتي بوريسوف البيلاروسي 4/2 ارسنال / الجولة الثانية.

النجم الأحمر الصربي 1/0 ارسنال / الجولة الثالثة.

أرسنال 0/0 النجم الأحمر / الجولة الرابعة.

كولن 0/1 ارسنال / الجولة الخامسة.

أرسنال 0/6 باتي بوريسوف / الجولة السادسة.

اوسترسوند السويدي 3/0 ارسنال / ذهاب دور ال32.

ارسنال 2/1 اوسترسوند / إياب دور ال32.

ميلان الإيطالي 2/0 ارسنال / ذهاب ثمن النهائي.

ارسنال 1/3 ميلان / إياب ثمن النهائي.

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو / ذهاب ربع النهائي.

مشوار فريق سيسكا موسكو في الدوري الأوروبي 2018

النجم الأحمر الصربي 0/0 سيسكا موسكو / ذهاب دور ال32.

تسيسكا موسكو 0/1 النجم الأحمر / إياب دور ال32.

سيسكا موسكو 1/0 أولمبيك ليون الفرنسي / ذهاب ثمن النهائي.

أولمبيك ليون 3/2 سيسكا موسكو / إياب ثمن النهائي.

ارسنال 1/4 سيسكا موسكو / ذهاب ربع النهائي.

تشكيلة فريق أرسنال المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / جاك ويلشير / مسعود أوزيل / أرون رامسي / داني ويلباك.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

المدرب: الفرنسي أرسين فينغر.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة أرسنال وسيسكا موسكو

نجح فريق أرسنال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سيسكا موسكو في مباراة واحدة فقط من أصل المباريات ال3 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات الأوروبية، وفي مقابل ذلك نجح فريق سيسكا موسكو في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة أيضاً، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة أخرى.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق سيسكا موسكو في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات الأوروبية، وفي مقابل ذلك نجح فريق سيسكا موسكو في تسجيل هدفين في شباك فريق أرسنال في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت هو هداف فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الألماني مسعود أوزيل هو أفضل صانع ألعاب في فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 27 هدفاً في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق سيسكا موسكو في تسجيل 5 أهداف في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 7 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في مباراتين.

نجح فريق أرسنال في تسجيل 61 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 43 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق سيسكا موسكو في تسجيل 35 هدفاً في الدوري الروسي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 20 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق سيسكا موسكو في الفوز بلقب الدوري الأوروبي تحت المسمى القديم للبطولة في مرة واحدة فقط طوال تاريخه، فيما فشل فريق أرسنال في الفوز بلقب الدوري الأوروبي في أي مرة طوال تاريخه سواء تحت المسمى القديم أو حتى المسمى الحديث.

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