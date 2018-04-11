موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة في الدوري الأوروبي الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة في الدوري الأوروبي، يستقبل فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي في مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي في مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

ترتيب أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة في الدوري الإسباني والبرتغالي

يحتل فريق أتلتيكو مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني مع امتلاكه في رصيده 68 نقطة.

يحتل فريق سبورتينغ لشبونة حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري البرتغالي مع امتلاكه في رصيده 68 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق أتلتيكو مدريد الموسم الحالي

لوكوموتيف موسكو الروسي 5/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي.

فياريال 1/2 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد 0/1 ديبورتيفو لاكورونيا / الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة / الدوري الأوروبي.

ريال مدريد 1/1 أتلتيكو مدريد / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق سبورتينغ لشبونة الموسم الحالي

فيكتوريا بلزن التشيكي 1/2 سبورتينغ لشبونة / الدوري الأوروبي.

سبورتينغ لشبونة 0/2 ريو أفي / الدوري البرتغالي.

سبورتينغ براغا 0/1 سبورتينغ لشبونة / الدوري البرتغالي.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة / الدوري الأوروبي.

سبورتينغ لشبونة 0/2 باكوس دي فيريرا / الدوري البرتغالي.

جدول مباريات أتلتيكو مدريد في شهر أبريل 2018

سبورتينغ لشبونة / أتلتيكو مدريد / الدوري الأوروبي ، 12 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ليفانتي / الدوري الاسباني ، 15 أبريل 2018.

ريال سوسيداد / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني ، 19 أبريل 2018.

أتلتيكو مدريد / ريال بيتيس / الدوري الاسباني ، 22 أبريل 2018.

ديبورتيفو ألافيس / أتلتيكو مدريد / الدوري الاسباني ، 29 أبريل 2018.

مشوار أتلتيكو مدريد في الدوري الأوروبي 2018

كوبنهاجن الدنماركي 4/1 أتلتيكو مدريد / ذهاب دور ال32.

أتلتيكو مدريد 0/1 كوبنهاجن / إياب دور ال32.

أتلتيكو مدريد 0/3 لوكوموتيف موسكو الروسي / ذهاب ثمن النهائي.

لوكوموتيف موسكو 5/1 أتلتيكو مدريد / إياب ثمن النهائي.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة / ذهاب ربع النهائي.

مشوار سبورتينغ لشبونة في الدوري الأوروبي 2018

أستانا من كازاخستان 3/1 سبورتينغ لشبونة / ذهاب دور ال32.

سبورتينغ لشبونة 3/3 أستانا / إياب دور ال32.

سبورتينغ لشبونة 0/2 فيكتوريا بلزن التشيكي / ذهاب ثمن النهائي.

فيكتوريا بلزن 1/2 سبورتينغ لشبونة / إياب ثمن النهائي.

أتلتيكو مدريد 0/2 سبورتينغ لشبونة / ذهاب ربع النهائي.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / ستيفان سافيتش / دييجو جودين / فيليبي لويس.

خط الوسط: غابي فيرنانديث / توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز.

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا.

المدرب: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق سبورتينغ لشبونة في مباراة واحدة فقط من أصل المباريات ال3 الماضية التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي.

لم يعرف فريق سبورتينغ لشبونة طعم الانتصار على حساب فريق أتلتيكو مدريد في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق سبورتينغ لشبونة في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري الأوروبي، وفي مقابل ذلك نجح فريق سبورتينغ لشبونة في تسجيل هدفين في شباك فريق أتلتيكو مدريد في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو هداف فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 18 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي أنطوان غريزمان هو أفضل صانع ألعاب في فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 8 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الهولندي باس دوست هو هداف فريق سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي في الموسم الحالي بعدما سجل 24 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرتغالي جيلسون مارتينيز هو أفضل صانع ألعاب في فريق سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي في الموسم الحالي بعدما صنع 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 15 هدفاً في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه هدفين فقط لا غير، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 3 مباريات.

نجح فريق سبورتينغ لشبونة في تسجيل 9 أهداف في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 8 أهداف، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في تسجيل 51 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 19 مباراة.

نجح فريق سبورتينغ لشبونة في تسجيل 55 هدفاً في الدوري البرتغالي في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 18 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف 15 مباراة.

نجح فريق أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 10 مرات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق سبورتينغ لشبونة في الفوز بلقب الدوري البرتغالي في 18 مرة سابقة طوال تاريخه.

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