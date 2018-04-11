موعد مباريات الدوري الأوروبي الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي إقامة جميع مباريات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد جميع هذه المباريات التي سوف تسفر عن أربعة أندية متأهلة إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يتم نقل جميع هذه المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت هي المالكة الحصرية لحقوق نقل مسابقة الدوري الأوروبي.

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موعد مباراة أرسنال وسيسكا موسكو

ستُقام مباراة أرسنال الإنجليزي وسيسكا موسكو الروسي في مساء يوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة أرسنال وسيسكا موسكو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، على أن يكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، علماً بأن فريق أرسنال كان قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي في مساء يوم الخميس في مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، على أن يكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، علماً بأن فريق أتلتيكو مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ولايبزيغ

ستُقام مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي ولايبزيغ الألماني في مساء يوم الخميس على ملعب الفيلودروم في جنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة أولمبيك مارسيليا ولايبزيغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، على أن يكون المعلق عبدالقادر الشنيوني هو معلق المباراة، علماً بأن فريق لايبزيغ قد فاز في مباراة الذهاب بهدف وحيد مقابل لا شئ على ملعب ريد بول أرينا.

موعد مباراة لاتسيو وسالزبورغ

ستُقام مباراة لاتسيو الإيطالي وسالزبورغ النمساوي في مساء يوم الخميس على الأراضي النمساوية، وذلك في تمام الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 23:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مباراة لاتسيو وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، على أن يكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، علماً بأن فريق لاتسيو قد فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة في الدوري الأوروبي الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات