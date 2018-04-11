موعد مباراة المصري والنصر في الدوري المصري الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري البورسعيدي والنصر في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق النصر في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والنصر

ستُقام مباراة المصري البورسعيدي والنصر في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والنصر

ستكون مباراة المصري البورسعيدي والنصر منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب المصري البورسعيدي والنصر في الدوري المصري

يحتل فريق المصري البورسعيدي حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 49 نقطة.

يحتل فريق النصر حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 19 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق المصري البورسعيدي الموسم الحالي

سيمبا التنزاني 2/2 المصري البورسعيدي / كأس الاتحاد الإفريقي.

المصري البورسعيدي 0/0 الإنتاج الحربي / الدوري المصري الممتاز.

المصري البورسعيدي 0/0 سيمبا / كأس الاتحاد الإفريقي.

المصري البورسعيدي 2/0 الاتحاد السكندري / الدوري المصري الممتاز.

مونانا الغابوني 1/1 المصري البورسعيدي / كأس الاتحاد الإفريقي.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق النصر في الدوري المصري الممتاز

النصر 1/0 بتروجيت.

الأهلي 0/5 النصر.

النصر 2/1 الزمالك.

الإنتاج الحربي 1/1 النصر.

النصر 0/1 طلائع الجيش.

الداخلية 1/1 النصر.

النصر 1/0 مصر المقاصة.

قائمة فريق المصري البورسعيدي في مباراته أمام النصر

أحمد بوسكا / محمود السيد / إسلام صلاح / إسلام سري / أحمد جمعة / أحمد شكري / فريد شوقي / محمد حمدي / أحمد عبد الموجود / أحمد أيمن منصور / محمد جريندو / مصطفى / عبد الناصر / محمد شطة / إسلام عيسى / عبدالله بيكا / كريم العراقي / محمد كوفي / أريستيد بانسيه / يوسف أوتارا.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة المصري البورسعيدي والنصر

نجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق النصر في مباراتين من أصل المباريات ال3 الماضية التي جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك فشل فريق النصر في تحقيق الانتصار في أي مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل 6 أهداف في شباك فريق النصر في آخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق المصري البورسعيدي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر أحمد جمعة هو هداف فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر محمد حسن ميدو هو هداف فريق النصر في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق المصري البورسعيدي في تسجيل 41 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 27 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 11 مباراة.

نجح فريق النصر في تسجيل 28 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 53 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 4 مباريات فقط لا غير.

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