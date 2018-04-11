موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ستُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ستكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الزمالك حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة.

يحتل فريق الاتحاد السكندري حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الزمالك الموسم الحالي

الزمالك 0/3 طلائع الجيش / الدوري المصري الممتاز.

ديشا الإثيوبي 1/2 الزمالك / كأس الإتحاد الإفريقي.

الزمالك 1/4 الرجاء / الدوري المصري الممتاز.

الزمالك 1/2 ديشا / كأس الإتحاد الإفريقي.

الاسماعيلي 1/3 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

مصر المقاصة 0/1 الزمالك / الدوري المصري الممتاز.

نتائج أخر 7 مباريات لفريق الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري 1/2 الداخلية.

الاتحاد السكندري 1/1 إنبي.

طنطا 1/0 الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري 0/2 سموحة.

وادي دجلة 0/1 الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري 2/2 بتروجيت.

المصري البورسعيدي 2/0 الاتحاد السكندري.

قائمة فريق الزمالك في مباراته أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمود عبد العاطي / معروف يوسف / أحمد مدبولي / محمد الشامي / أيمن حفني / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / أحمد داوودا / عماد فتحي / محمد عنتر.

خط الهجوم: باسم مرسي / كاسونجو كابونجو.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / معروف يوسف.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / أيمن حفني / محمد عنتر.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدرب: المصري إيهاب جلال.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الاتحاد السكندري في 19 مباراة سابقة من أصل المباريات ال26 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات.

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الزمالك في 3 مباريات فقط من أصل المباريات ال26 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 4 مباريات أخرى.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 40 هدفاً في شباك فريق الاتحاد السكندري في آخر 26 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد السكندري في تسجيل 17 هدفاً في شباك فريق الزمالك في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو هداف فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر الكونغولي كاسونجو كابونجو هو أفضل صانع ألعاب في فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 6 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر محمد ناجي هو هداف فريق الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الزمالك في تسجيل 40 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 12 مباراة.

نجح فريق الاتحاد السكندري في تسجيل 37 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 38 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 9 مباريات.

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