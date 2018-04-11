موعد مباراة الاتفاق والتعاون بمشاركة “الشيخ” و”حسين السيد” ضد “الحضري” و”متعب” في الدوري السعودي الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتفاق والتعاون بمشاركة “الشيخ” و”حسين السيد” ضد “الحضري” و”متعب” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الاتفاق نظيره فريق التعاون في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون والأخير من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتفاق والتعاون

ستُقام مباراة الاتفاق والتعاون في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في تمام 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والتعاون

ستكون مباراة الاتفاق والتعاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات.

ترتيب الاتفاق والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الاتفاق حالياً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

يحتل فريق التعاون حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 34 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

الباطن 1/1 الاتفاق.

الاتفاق 1/2 الفتح.

الاتفاق 1/1 الفيحاء.

الرائد 1/0 الاتفاق.

القادسية 2/1 الاتفاق.

الاتفاق 2/3 أُحد.

الاتفاق 0/0 الفيصلي.

الاتفاق 1/2 الهلال.

الاتحاد 2/4 الاتفاق.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

التعاون 2/2 الرائد.

التعاون 0/1 النصر.

الفيصلي 1/0 التعاون.

أُحد 0/1 التعاون.

التعاون 1/1 القادسية.

الأهلي 1/5 التعاون.

الاتحاد 5/2 التعاون.

التعاون 2/1 الباطن.

التعاون 1/2 الشباب.

تشكيلة فريق الاتفاق المتوقعة في المباراة

رايس مبولحي / أحمد إبراهيم خلف / حسين السيد / علي الخيبري / فيليب كيش / حسن الحبيب / أسامة الخلف / عمر السنين / ليبان عبدي / فخر الدين بن يوسف / محمد الكويكبي.

المدرب: السعودي سعد الشهري.

تشكيلة فريق التعاون المتوقعة في المباراة

عصام الحضري / البيشي / ريكاردو ماتشادو / نايف موسى / جهاد الحسين / عبدالمجيد الرويلي / سعيد الدوسري / مدالله / عبدالمجيد السواط / سيدريك أميسي / عبدالفتاح محمد أدم.

المدرب: البرتغالي جوزيه جوميش

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الاتفاق والتعاون

نجح فريق الاتفاق في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق التعاون في 5 مباريات سابقة من أصل ال13 مباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق التعاون في تحقيق الانتصار في 5 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 3 مباريات أخرى.

نجح فريق الاتفاق في تسجيل 20 هدفاً في شباك فريق التعاون في آخر 13 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق التعاون في تسجيل 17 هدفاً في شباك فريق التعاون في نفس عدد المباريات.

يُعتبر السعودي هزاع الهزاع هو هداف فريق الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البوروندي سيدريك أميسي هو هداف فريق التعاون في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الاتفاق في تسجيل 34 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 44 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 3 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق التعاون في تسجيل 41 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات.

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