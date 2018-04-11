موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق النصر نظيره فريق القادسية في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون والأخير من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة النصر والقادسية

ستُقام مباراة النصر والقادسية في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 19:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية

ستكون مباراة النصر والقادسية منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات.

ترتيب النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق النصر حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 41 نقطة.

يحتل فريق القادسية حالياً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 25 نقطة.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق النصر الموسم الحالي

التعاون 0/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين.

النصر 0/2 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 2/2 النصر / الدوري السعودي للمحترفين.

النصر 3/0 الباطن / الدوري السعودي للمحترفين.

النصر 1/0 الباطن / كاس خادم الحرمين الشريفين.

النصر 3/4 الرائد / الدوري السعودي للمحترفين.

النصر 0/1 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 3/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح 1/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق القادسية الموسم الحالي

الفيحاء 0/2 القادسية / الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية 0/0 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون 1/1 القادسية / الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية 2/1 الاتفاق / الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية 3/2 الفيصلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الباطن 4/3 القادسية / الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية 1/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية 1/4 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة النصر والقادسية

نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق القادسية في 12 مباراة من أصل ال21 مباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق القادسية في تحقيق الانتصار في 5 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 4 مباريات أخرى.

نجح فريق النصر في تسجيل 37 هدفاً في شباك فريق القادسية في آخر 21 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق القادسية في تسجيل 21 هدفاً في شباك فريق النصر في نفس عدد المباريات.

يُعتبر السعودي محمد السهلاوي هو هداف فريق النصر في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي مثله مثل زميله البرازيلي ليوناردو، حيث سجل كلاً منهما 10 أهداف لمصلحة فريق النصر.

يُعتبر البرازيلي بيسمارك هو هداف فريق القادسية في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق النصر في تسجيل 45 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 33 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق القادسية في تسجيل 27 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 39 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 4 مباريات.

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