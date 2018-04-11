موعد مباراة الهلال والفتح بمشاركة “عبد الشافي” في الدوري السعودي الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والفتح بمشاركة “عبد الشافي” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الهلال نظيره فريق الفتح في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون والأخير من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الهلال والفتح

ستُقام مباراة الهلال والفتح في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

ستكون مباراة الهلال والفتح منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وستكون مباراة الهلال والفتح منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات KSA سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة KSA سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عبد الله الحربي هو معلق المباراة.

ترتيب الهلال والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الهلال حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 53 نقطة.

يحتل فريق الفتح حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 36 نقطة.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الهلال الموسم الحالي

استقلال طهران الإيراني 0/1 الهلال / دوري أبطال آسيا.

الهلال 0/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 1/1 الريان القطري / دوري أبطال آسيا.

الاتفاق 1/2 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

الريان القطري 1/2 الهلال / دوري أبطال آسيا.

القادسية 0/1 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

العين الإماراتي 1/2 الهلال / دوري أبطال آسيا.

الأهلي 0/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الفتح الموسم الحالي

الفيحاء 1/2 الفتح / كأس خادم الحرمين الشريفين.

القادسية 4/1 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتفاق 1/2 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح 0/1 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 0/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح 2/3 الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح 2/5 الباطن / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 2/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح 1/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الهلال والفتح

نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الفتح في 17 مباراة من أصل ال22 مباراة الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الفتح في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين.

نجح فريق الهلال في تسجيل 50 هدفاً في شباك فريق الفتح في آخر 22 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الفتح في تسجيل 17 هدفاً في شباك فريق الهلال في نفس عدد المباريات.

يُعتبر الإكوادوري جيليمن ريفاس هو هداف فريق الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي جواو بيدرو هو هداف فريق الفتح في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الهلال في تسجيل 43 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 22 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق الفتح في تسجيل 33 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 35 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 9 مباريات.

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