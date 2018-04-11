ريال مدريد يبلغ نصف نهائي دوري الأبطال رغم خسارته إياباً بثلاثية أمام يوفنتوس

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس رغم خسارته على أرضه على يد ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.
وقد نجح في تسجيل أهداف فريق يوفنتوس في المباراة كلاً من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة الثانية والدقيقة السابعة والثلاثين، إضافة إلى الفرنسي بليز ماتويدي في الدقيقة الستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من ركلة جزاء.
وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت على وقع فوز فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب أليانز في مدينة تورينو.
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