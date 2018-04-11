بايرن ميونخ يلحق بركب المتأهلين لنصف نهائي دوري الأبطال بعد تعادله سلبياً مع إشبيلية

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تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا رغم تعادله السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق إشبيلية الإسبانية، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

وجاءت هذه المباراة في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن فريق بايرن ميونخ كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين حينها على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إقليم الأندلس.

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