كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا

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واصل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني صناعة التاريخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا سواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى الجماعي، وذلك بعدما ساهم في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال بعد معاناة كبيرة أمام فريق يوفنتوس الإيطالي.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي خارج أرضه على حساب مضيفه فريق يوفنتوس بثلاثية نظيفة على الأراضي الإيطالية، ولكن الحال تبدل تماماً في مباراة الإياب بعدما نجح فريق يوفنتوس في تدارك تأخره من خلال تسجيل ثلاثة أهداف في شباك الفريق الملكي.

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وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة فقط تحصل الفريق على ركلة جزاء كثر الجدل حولها من جميع الأطراف، ليُنفذها الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح في نهاية المطاف مسجلاً الهدف الوحيد لفريقه والذي ساهم في تأهل الميرنغي إلى المربع الذهبي للبطولة، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم الثالث له على التوالي.

وبذلك الهدف الوحيد لفريق ريال مدريد رفع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيد أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى 120 هدف وذلك من خلال مشاركته في 150 مباراة سواء مع فريقه الحالي ريال مدريد أو حتى مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أما على المستوى الجماعي لا يزال الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يطمح في الفوز مرة أخرى بلقب دوري أبطال أوروبا والذي سوف يكون للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سبق له وأن فاز باللقب في مناسبة واحدة فقط مع فريقه السابق مانشستر يونايتد 2008، ومن ثم فاز به مع الفريق الملكي في ثلاثة مناسبات مختلفة في أعوام 2014 و2016 وأخيراً العام الماضي 2017.

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