تعرف على موعد قرعة نصف نهائي دوري الأبطال والخصم المنتظر ل”محمد صلاح”

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يترقب العالم بأكمله قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، وذلك بعدما انتهت جميع مباريات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في مساء يوم أمس الأربعاء، علماً بأن الدور نصف النهائي سوف يشهد تواجد أربعة أندية من أربعة دوريات أوروبية مختلفة في إطار تنافس شرس من أجل الفوز باللقب الأعرق أوروبياً.

وقد أسفرت مواجهات الدور ربع النهائي المثيرة للغاية عن تأهل كلاً من فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إضافة إلى فريق ليفربول الإنجليزي وفريق بايرن ميونخ ميونخ الألماني وأيضاً فريق روما الإيطالي.

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ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في ظهر يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، حيث تنطلق مراسم القرعة تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

وستكون مراسم قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، على أن تكون قناة بي إن سبورت الاخبارية المفتوحة هي الناقلة لمراسم القرعة بشكل حصري.

ويبقى الترقب العربي كبيراً للغاية في انتظار معرفة الخصم المنتظر لفريق ليفربول الذي يلعب في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، علماً بأن فخر العرب محمد صلاح يُعتبر هو أول لاعب مصري في التاريخ سوف يُشارك في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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