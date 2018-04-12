موعد مباراة الأهلي وأُحد بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي اليوم الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الأهلي وأُحد بمشاركة “مؤمن زكريا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق أُحد في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الملك عبد العزيز في مكة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون والأخير من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي وأُحد

ستُقام مباراة الأهلي وأُحد في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب ملعب الملك عبد العزيز في مكة، وذلك في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 20:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأُحد

ستكون مباراة الأهلي وأُحد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عيسى الحربين هو معلق المباراة.

وستكون مباراة الأهلي وأُحد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر شبكة قنوات KSA سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة KSA سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق جعفر الصليح هو معلق المباراة.

ترتيب الأهلي وأُحد في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 52 نقطة.

يحتل فريق أُحد حالياً المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 18 نقطة.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 1/5 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين.

الغرافة القطري 1/1 الأهلي / دوري أبطال آسيا.

القادسية 1/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 1/1 الغرافة القطري / دوري أبطال آسيا.

الرائد 3/0 الأهلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 0/1 الأهلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي 0/2 تراكتور الإيراني / دوري أبطال آسيا.

الأهلي 0/0 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق أُحد في الدوري السعودي للمحترفين

الفتح 0/0 أُحد.

أُحد 1/0 الاتحاد.

النصر 0/2 أُحد.

أُحد 0/1 التعاون.

الفيصلي 0/2 أُحد.

الاتفاق 2/3 أُحد.

أُحد 3/2 الفيحاء.

أُحد 3/1 الرائد.

القادسية 1/4 أُحد.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي وأُحد

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق أُحد في مباراتين من أصل المباريات ال3 الماضية التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وفي مقابل ذلك لم يعرف فريق أُحد طعم الانتصار على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط لا غير.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 10 أهداف في شباك فريق أُحد في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وفي مقابل ذلك نجح فريق أُحد في تسجيل هدفين في شباك فريق الأهلي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر السوري عمر السومة هو هداف فريق الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 58 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 26 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 8 مباريات.

نجح فريق أُحد في تسجيل 24 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 47 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 3 مباريات فقط لا غير.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد قرعة نصف نهائي دوري الأبطال والخصم المنتظر ل”محمد صلاح”