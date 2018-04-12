موعد مباراة الفيصلي والشباب بمشاركة “صالح جمعة” ضد “عمرو بركات” في الدوري السعودي اليوم الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الفيصلي والشباب بمشاركة “صالح جمعة” ضد “عمرو بركات” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الفيصلي نظيره فريق الشباب في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون والأخير من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الفيصلي والشباب

ستُقام مباراة الفيصلي والشباب في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والشباب

ستكون مباراة الفيصلي والشباب منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثالثة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق عبد العزيز الزيد هو معلق المباراة.

ترتيب الفيصلي والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الفيصلي حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 34 نقطة.

يحتل فريق الشباب حالياً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 30 نقطة.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الفيصلي الموسم الحالي

الأهلي 1/2 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 0/2 أُحد / الدوري السعودي للمحترفين.

القادسية 3/2 الفيصلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 0/1 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتفاق 0/0 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 2/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 0/1 الأهلي / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الباطن 1/3 الفيصلي / الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الشباب الموسم الحالي

الأهلي 2/3 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب 0/0 الرائد / الدوري السعودي للمحترفين.

الفتح 0/1 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب 2/1 الهلال / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 1/3 الشباب / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشباب 0/3 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين.

النصر 0/1 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب 0/0 الفيحاء / الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون 1/2 الشباب / الدوري السعودي للمحترفين.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الفيصلي والشباب

نجح فريق الفيصلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الشباب في 4 مباريات سابقة من أصل المباريات ال17 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تحقيق الانتصار في 10 مباريات، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 3 مباريات.

نجح فريق الفيصلي في تسجيل 17 هدفاً في شباك فريق الشباب في آخر 17 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تسجيل 28 هدفاً في شباك فريق الفيصلي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر السعودي ناصر الشمراني هو هداف فريق الشباب في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي لويس غوستافو هو هداف فريق الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي مثله مثل السعودي إسلام حسن، حيث سجل كلاً منهما 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الفيصلي في تسجيل 37 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 31 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق الشباب في تسجيل 34 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 34 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات.

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