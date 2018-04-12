موعد مباراة الاتحاد والرائد بمشاركة “كهربا” ضد “شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الاتحاد والرائد بمشاركة “كهربا” ضد “شيكابالا” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الرائد نظيره فريق الاتحاد في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون والأخير من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

ستُقام مباراة الاتحاد والرائد في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 18:05 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 19:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 20:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

ستكون مباراة الاتحاد والرائد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السعودي حماد العنزي هو معلق المباراة.

ترتيب الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين

يحتل فريق الاتحاد حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

يحتل فريق الرائد حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 21 نقطة.

نتائج أخر 8 مباريات لفريق الاتحاد الموسم الحالي

القادسية 0/0 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 0/0 الفتح / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 1/3 الشباب / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشباب 0/3 الاتحاد / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 5/2 التعاون / الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد 3/1 النصر / الدوري السعودي للمحترفين.

الباطن 6/2 الاتحاد / كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد 2/4 الاتفاق / الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج أخر 9 مباريات لفريق الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

التعاون 2/2 الرائد.

الهلال 1/2 الرائد.

الشباب 0/0 الرائد.

الرائد 1/3 الباطن.

الرائد 1/0 الاتفاق.

النصر 3/4 الرائد.

أُحد 3/1 الرائد.

الرائد 3/0 الأهلي.

الفيحاء 3/3 الرائد.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الاتحاد والرائد

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الرائد في 17 مباراة سابقة من أصل المباريات ال22 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الرائد في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 3 مباريات أخرى.

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 57 هدفاً في شباك فريق الرائد في آخر 22 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الرائد في تسجيل 23 هدفاً في شباك فريق الاتحاد في نفس عدد المباريات.

يُعتبر التونسي أحمد العكايشي هو هداف فريق الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر السنغالي إسماعيل بانغورا هو هداف فريق الرائد في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل 9 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الاتحاد في تسجيل 33 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 38 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 5 مباريات.

نجح فريق الرائد في تسجيل 40 هدفاً في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 52 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في مباراتين فقط لا غير.

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