المقاصة يضع شرطاً جديداً من أجل بيع أحمد سامي للأهلي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد وضع شرطاً جديداً، وذلك من أجل بيع المدافع أحمد سامي إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قد اشترط الظفر بخدمات اللاعب ميدو جابر من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، وذلك في مقابل التعاقد مع المدافع أحمد سامي مع إمكانية التعاقد أيضاً مع متوسط الميدان إيريك تراوري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة يسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من أي لاعب سوف يتخلى عنه مثلما كان الحال في الصيف الماضي أو حتى في الميركاتو الشتوي الماضي، حتى وإن كان ذلك سوف يؤثر على نتائج الفريق الفيومي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الاتحاد والرائد بمشاركة “كهربا” ضد “شيكابالا” في الدوري السعودي اليوم الخميس 12/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة