مهند لاشين يكشف عن شرطه من أجل اللعب للأهلي أو الزمالك

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كشف اللاعب مهند لاشين متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي عن شرطه الأساسي، وذلك من أجل الانتقال إما إلى صفوف النادي الأهلي أو حتى إلى صفوف نادي الزمالك في الصيف المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد اللاعب مهند لاشين أن الشرط الأساسي الذي سوف يحكم انتقاله إلى أي نادي في الصيف المقبل، هو اللعب بشكل أساسي في تشكيلة ذلك الفريق بغض النظر عن اسم النادي وحجمه.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار مهند لاشين إلى أن الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق الأسيوطي سبورت هو من يعود له الفضل في ظهوره بالمستوى الذي أصبح عليه حالياً، مشدداً في ختام تصريحاته على أن تركيزه حالياً منصب على إنهاء الموسم أولاً مع نادي الأسيوطي سبورت بشكل جيد.

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