أبو جريشة يُهدد طموحات الأهلي في الحفاظ على لقب كأس مصر

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تحدث الكابتن محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي عن حظوظ فريقه، وذلك في إطار منافسته على لقب مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، أكد الكابتن محمد محسن أبو جريشة أن فريق الإسماعيلي سوف يُقاتل من أجل الفوز بلقب كأس مصر في الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مسابقة كأس مصر تُعتبر أسهل بكثير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد محسن أبو جريشة إلى أنه لا يعترف بشئ اسمه “الكعب العالي” في كرة القدم، مشدداً في الوقت ذاته على أن المباراة القادمة لفريقه في مسابقة كأس مصر أمام فريق المقاولون العرب سوف تكون صعبة للغاية.

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