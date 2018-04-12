تعرف على المركز الجديد للمنتخب الوطني المصري في تصنيف الفيفا

Advertisements

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي التصنيف الشهري الخاص بالمنتخبات، وذلك عن شهر مارس الماضي بعد نهاية فترة التوقف الدولي الماضية.

ومن جانبه تراجع المنتخب الوطني المصري مركزين في تصنيف الفيفا الجديد، حيث تراجع إلى المركز السادس والأربعين بدلاً من المركز الرابع والأربعين الذي كان يحتله في الفترة الماضية، علماً بأن ذلك التراجع سببه هو الخسارة في مباراتين وديتين على التوالي خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

Advertisements

أما المفاجأة الكبرى فكانت من خلال تقدم المنتخب التونسي إلى المركز الرابع عشر في التصنيف لأول مرة في تاريخه، فيما حافظ بطل العالم منتخب ألمانيا على المركز الأول في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إقرأ أيضاً: أبو جريشة يُهدد طموحات الأهلي في الحفاظ على لقب كأس مصر