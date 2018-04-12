تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام الاتحاد

منذ 36 دقيقة أخبار الرياضة
تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام الاتحاد
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: أحمد الشناوي / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / معروف يوسف / طارق حامد / محمود عبد العزيز / عماد فتحي / أحمد مدبولي / عبد الله جمعة / كاسونجو كابونجو.

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