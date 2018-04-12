مصادر صحفية مصرية تكشف عن مفاجأة كبرى بخصوص مدرب الزمالك الجديد

كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي عن مفاجأة كبرى، وذلك بخصوص المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي سوف يتم تعيينه خلفاً للكابتن إيهاب جلال عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.
حيث أشارت المصادر إلى أن المدير الفني الجديد لفريق الزمالك سوف يكون أحد المدربين الأجانب حالياً في الدوري السعودي للمحترفين، على أن يصل راتبه السنوي مع نادي الزمالك إلى مبلغ مليون دولار.
كما أضافت المصادر أيضاً أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية سوف يتحمل كافة تكاليف وأيضاً رواتب المدرب الجديد لفريق الزمالك، وذلك بعد الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على كافة التفاصيل.
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