شروط جديدة من مؤمن زكريا لتجديد عقده مع الأهلي.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي أن النجم المصري مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً لنادي الأهلي السعودي، قد وضع شروطاً جديدة من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي في الصيف المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم مؤمن زكريا يرغب في الحصول على راتب سنوي تصل قيمته إلى مبلغ 13 مليون جنيه مصري مثله مثل كلاً من الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد، وإضافة إلى ذلك أيضاً الحصول على كافة الامتيازات الإعلانية التي حصل عليها كلاً من الثنائي عند التجديد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم مؤمن زكريا لا يبدو مستعجلاً على الإطلاق بخصوص ملف تجديد عقده مع النادي الأهلي، وخاصة وأنه ينتظر المشاركة مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، حتى يتسنى له التألق والحصول على عرض مغري من أحد الأندية الأوروبية عقب نهاية المونديال مباشرة.

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