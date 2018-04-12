موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر الجمعة 13/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر، يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الداخلية في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

ستُقام مباراة الأهلي والداخلية في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

ستكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة النيل للرياضة، إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق الأهلي حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 79 نقطة.

يحتل فريق الداخلية حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 33 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق الأهلي الموسم الحالي

الأهلي 0/4 مونانا الغابوني / دوري أبطال أفريقيا.

إنبي 1/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

مونانا 3/1 الأهلي / دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 1/2 طنطا / الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/0 الأهلي / الدوري المصري الممتاز.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق الداخلية في الدوري المصري الممتاز

الداخلية 2/1 المقاولون العرب.

الأسيوطي سبورت 2/4 الداخلية.

الداخلية 3/0 الأهلي.

الإنتاج الحربي 1/1 الداخلية.

الداخلية 1/1 النصر.

إنبي 3/3 الداخلية.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / أحمد حمودي / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدرب: المصري حسام البدري.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة الأهلي والداخلية

نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق الداخلية في 9 مباريات سابقة من أصل المباريات ال12 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الداخلية في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 22 هدفاً في شباك فريق الداخلية في آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق الداخلية في تسجيل 5 أهداف في شباك فريق الأهلي في نفس عدد المباريات.

نجح فريق الأهلي في تسجيل 69 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 16 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق الداخلية في تسجيل 34 هدفاً في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 41 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 7 مباريات.

يُعتبر المغربي وليد أزارو هو هداف فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 17 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر ناصر منسي هو هداف فريق الداخلية في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 6 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في 40 مناسبة سابقة، والتي كان آخرها في الموسم الحالي 2017 / 2018، بينما لم يعرف فريق الداخلية طعم الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في أي مناسبة على الإطلاق.

نجح فريق الأهلي في الفوز بلقب كأس مصر في 37 مناسبة سابقة، والتي كان آخرها في الموسم الماضي 2016 / 2017، وذلك بعدما فاز في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد للأوقات الإضافية، بينما لم يعرف فريق الداخلية طعم الفوز أيضاً بلقب كأس مصر في أي مناسبة على الإطلاق.

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