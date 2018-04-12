البدري يُعلن عن قائمة الأهلي استعداداً لمباراة الداخلية

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أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أبريل الحالي عن قائمة فريقه، وذلك استعداداً لمباراته القادمة أمام فريق الداخلية في إطار مسابقة كأس مصر 2018 م في مساء يوم غداً الجمعة.

وجاءت قائمة فريق الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي / علي لطفي / رمضان مصطفى / محمد هاني / أيمن أشرف / محمد نجيب / صبري رحيل / أحمد فتحي / وليد سليمان / إسلام محارب / ميدو جابر / محمد شريف / باكا / حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / جونيور أجايي / كريم نيدفيد / أحمد حمدي / مروان محسن / أحمد ياسر ريان.

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