خطوة هامة من إدارة الداخلية قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر الليلة

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قام مجلس إدارة نادي الداخلية بخطوة في غاية الأهمية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي، وذلك قبل المواجهة المنتظرة التي سوف تجمع بين فريق الداخلية وبين نظيره فريق الأهلي في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

حيث وعدت إدارة نادي الداخلية بصرف مبلغ 5 آلاف جنيه لكل لاعب في فريق الداخلية، وذلك كمكافأة في حالة نجح فريق الداخلية في تخطي عقبة فريق الأهلي والتأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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ومن جانبه قام الكابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية بعقد جلسة مع كل لاعبي الفريق في مساء يوم أمس الخميس، وذلك من أجل حثهم على تحقيق الانتصار دون سواه على حساب فريق الأهلي من أجل الصعود إلى الدور القادم في مسابقة كأس مصر.