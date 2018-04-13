تعرف على تشكيلة الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم أمام الداخلية

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق الداخلية في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة: محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل / حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / ميدو جابر / جونيور أجايي / مروان محسن.

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ويسعى فريق الأهلي إلى الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس مصر للموسم الثاني على التوالي، علماً بأن فريق الأهلي قد حسم أمر لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل رسمي في شهر مارس الماضي.

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