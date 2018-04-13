رسالة خاصة من مرتضى منصور لعبد الله السعيد.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أرسل خاصة عبر أحد الوسطاء إلى النجم عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الأهلي والمعار حالياً لنادي كوبيون بالوسورا الفنلندي.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور طلب من النجم عبد الله السعيد أن يلزم الصمت، وأن لا يقوم مطلقاً بالحديث مع أي أحد حول فشل صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك أو حتى عن جلسة التوقيع التي جمعت بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور هدد النجم عبد الله السعيد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضده، وذلك في حالة حاول الحديث من جديد مع أي حول تفاصيل توقيعه مع نادي الزمالك في شهر فبراير الماضي، علماً بأن المستشار مرتضى منصور سبق وأن قرر التراجع عن موضوع الشكوى حتى لا يكون عبد الله السعيد مهدداً بعدم المشاركة في المونديال.

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