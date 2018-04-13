تعرف على نتيجة قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي 2018

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2018، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وقد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة الأوروبية كلاً من نادي أرسنال الإنجليزي، إضافة إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ونادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي وأيضاً نادي سالزبورغ النمساوي أكبر مفاجأة في هذه النسخة من البطولة الأوروبية حتى الآن.

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نتائج قرعة الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي

أولمبيك مارسيليا الفرنسي / سالزبورغ النمساوي

ارسنال الانجليزي / أتلتيكو مدريد الإسباني

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