موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي السبت 14/4/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستقبل فريق ساوثهامبتون نظيره فريق تشيلسي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانت ماري، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

ستُقام مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أبريل الحالي على ملعب سانت ماري، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون

ستكون مباراة تشيلسي وساوثهامبتون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ترتيب تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل فريق تشيلسي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 57 نقطة.

يحتل فريق ساوثهامبتون حالياً المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 28 نقطة.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق تشيلسي الموسم الحالي

تشيلسي 1/2 كريستال بالاس / الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة الإسباني 0/3 تشيلسي / دوري أبطال أوروبا.

ليستر سيتي 2/1 تشيلسي / كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي 3/1 توتنهام هوتسبير / الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 1/1 وست هام يونايتد / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج أخر 5 مباريات لفريق ساوثهامبتون الموسم الحالي

ساوثهامبتون 0/0 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل يونايتد 0/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجان 2/0 ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي.

وست هام يونايتد 0/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ارسنال 2/3 ساوثهامبتون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات تشيلسي حتى نهاية الموسم الحالي

ساوثهامبتون / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 14 أبريل 2018.

بيرنلي / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 19 أبريل 2018.

تشيلسي / ساوثهامبتون / كأس الاتحاد الإنجليزي ، 22 أبريل 2018.

سوانزي سيتي / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 28 أبريل 2018.

تشيلسي / ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 6 مايو 2018.

تشيلسي / هدرسفيلد تاون / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 9 مايو 2018.

نيوكاسل يونايتد / تشيلسي / الدوري الإنجليزي الممتاز ، 13 أبريل 2018.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أندرياس كريستنسن / أنطونيو روديغر.

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / ماركوس ألونسو / ويليان / إيدين هازارد.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

المدرب: الإيطالي أنطونيو كونتي.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة تشيلسي وساوثهامبتون

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ساوثهامبتون في 33 مباراة سابقة من أصل المباريات ال70 الماضية التي جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق ساوثهامبتون في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق تشيلسي في 19 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 18 مباراة أخرى.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 117 هدفاً في شباك فريق ساوثهامبتون في آخر 70 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع المسابقات، وفي مقابل ذلك نجح فريق ساوثهامبتون في تسجيل 89 هدفاً في شباك فريق تشيلسي في نفس عدد المباريات.

يُعتبر البلجيكي إيدين هازارد هو هداف فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي مثله مثل الإسباني ألفارو موراتا، حيث سجل كلاً منهما 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الإنجليزي تشارلي أوستن هو هداف فريق ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 7 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق تشيلسي في تسجيل 54 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 31 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 14 مباراة.

نجح فريق ساوثهامبتون في تسجيل 31 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 50 هدفاً، بينما حافظ على شباكه نظيفة من الأهداف في 6 مباريات.

نجح فريق تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 6 مناسبات سابقة، علماً بأن آخرها كان في الموسم الماضي 2016 / 2017، بينما لم ينجح فريق ساوثهامبتون في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مناسبة سابقة طوال تاريخه.

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