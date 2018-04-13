تعرف على نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أبريل الحالي قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وقد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة الأوروبية كلاً من نادي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إضافة إلى نادي ليفربول الإنجليزي مع نجمه المصري محمد صلاح، وأيضاً نادي بايرن ميونخ الألماني وأخيراً نادي روما الإيطالي.

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نتائج قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ الألماني / ريال مدريد الإسباني

ليفربول الإنجليزي / روما الإيطالي

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